’Uni-verso-Impresa’ la nuova piattaforma per far incontrare istruzione e industria

Si chiama ’Uni-verso-Impresa’ ed è la nuova piattaforma lanciata da Confindustria Toscana Sud e Università di Siena che collegherà le aziende, i docenti e gli studenti, per favorire le sinergie tra mondo dell’istruzione e industria. Le imprese associate a Confindustria ed i professori del Dipartimento di ingegneria potranno creare il proprio profilo e indicare eventuale interesse in attività reciproche. Ad esempio, le aziende potranno segnalare la disponibilità a coinvolgere studenti per lo svolgimento della tesi di laurea su temi di interesse aziendale; mentre i professori potranno manifestare interesse a collaborare con aziende in attività didatticheformative presso il Dipartimento di Ingegneria o a coinvolgere studenti in progetti aziendali. Infine, gli studenti potranno visionare i profili delle imprese e dei professori e contattarli mediante apposito modulo . "Questo progetto vuol esser una risposta concreta e pratica al mismatch che frequentemente si verifica tra mondo delle imprese e formazione", dice Fabrizio Landi presidente della Delegazione di Siena di Confindustria.