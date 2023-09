Una provincia Eroica. Da Saronni a Baronchelli, tanti campioni nelle strade

È un evento che ha come luogo di riferimento Gaiole in Chianti ma che interesserà gran parte della provincia. Sabato e domenica le strade bianche senesi saranno lo scenario della ventiseiesima edizione dell’Eroica, che vedrà al via tra gli oltre novemila iscritti anche tanti camponi del passato: Beppe Saronni, Giovanbattista Baronchelli, Alessandro Ballan, Mary Cressari, Edita Pucinskaite, Gilberto Simoni, Mario Beccia, Simone Fraccaro, Roberto Poggiali, Davide Cassani e Michał Kwiatkowski.

Dal Chianti alla Valdorcia passando per il capoluogo, tra sabato e domenica prossimi. Sabato prenderanno il via i ciclisti iscritti ai due percorsi più lunghi, il percorso Eroico per eccellenza, con i suoi 212 chilometri di sviluppo, quasi 4000 metri di dislivello e circa 145 chilometri di strada bianca.

L’altro percorso è di 132 chilometri, oltre 2200 metri di dislivello e 72 chilometri di strada bianca. I più eroici in assoluto partiranno alle 4.30 del mattino di sabato, in sella a biciclette costruite prima del 1930 e riportate allo splendore dalla passione e dal lavoro certosino di decine di collezionisti. Tanti di questi al solo scopo di pedalare L’Eroica in autunno.

Domenica sarà la volta di quelli che hanno meno chilometri nelle gambe da inizio stagione. Si va dai 106 chilometri del percorso Val D’Arbia, agli 81 chilometri del percorso Gallo Nero, fino alla ’passeggiata Valle del Chianti’ di soli 46 chilometri.

"Gli stranieri sono i primi ad arrivare – spiega Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd e motore inesauribile dell’organizzazione – da giorni alcuni sono già qui a prendere confidenza con le strade bianche. È la grande magia de L’Eroica. I percorsi sono tutti frecciati dunque molti ne approfittano. Gli allestimenti al villaggio stanno per essere completati e mercoledì pomeriggio inizierà la consegna dei numeri e del pacco gara".

Che emozioni avverte all’inizio della settimana de L’Eroica? "Registro un interesse e un coinvolgimento sempre più entusiasta del territorio – continua Rossi –. L’Eroica è contagiosa e questo aspetto ci aiuta tantissimo a livello organizzativo nel coinvolgimento di Comuni, Associazioni e appassionati".

Diretta Tv in programma domenica primo ottobre dalle 9 alle 9.40 su Rai3 e dalle 9.40 alle 12 su Raisport.