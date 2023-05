Una app avvicina la sanità Battesimo per le innovazioni dei medici di famiglia a Colle

di Alessandro Vannetti

Il Centro medico Arnolfo di Colle, dove sono riuniti in un’unica struttura tutti i medici di famiglia della città, sceglie la strada dell’innovazione tecnologica e aggiunge ai tradizionali canali, che rimangono invariati e sempre accessibili, i servizi online di prenotazione e comunicazione. Scaricando la app ‘Doctolib’ dal sito internet doctolib.it e seguendo istruzioni di facile comprensione, i cittadini possono velocemente consultare la disponibilità del proprio medico di fiducia, prenotare visite, modificare o cancellare appuntamenti, richiedere ricette e certificati (come rinnovo di farmaci continuativi, nuove prescrizioni o visione di esami) per sé e per i prori cari, in piena autonomia e in totale sicurezza.

Il tutto senza alcuna sosta: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.

Tutte le operazioni sono gratuite per i pazienti e avranno benefici anche per chi non vorrà utilizzarle, perché diminuiranno il carico di telefonate sugli operatori permettendo, quindi, di trovare più spesso la linea libera.

Il Centro Arnolfo ha deciso l’innovazione tecnologica con il duplice obiettivo di agevolare l’accesso all’assistenza sanitaria e consentire ai medici di esercitare in maniera più efficace il loro ruolo e seguire meglio i pazienti.

"Questa scelta è la riprova di come facendo squadra, e senza alcun aggravio sulle casse pubbliche, i medici di famiglia possono fornire ai cittadini più servizi e di migliore qualità – afferma il dottor Maurizio Pozzi, presidente della Cooperativa Medici 2000 – Una piattaforma come Doctolib non toglie nulla a chi preferisce usare i canali tradizionali per comunicare con noi, ma permette a chi vuole usarla una maggiore flessibilità e praticità, anche per aiutare nella cura dei propri cari più anziani".

"Infine – aggiunge Pozzi – queste strutture informatiche permettono ai medici di utilizzare il loro tempo in effettiva pratica medica, minimizzando quello che devono impiegare in attività amministrative e burocratiche: una soluzione, insomma, dalla quale alla fine guadagnano tutti".

"Guadagna anche l’ambiente – sottolinea il sindaco colligiano Alessandro Donati, in veste di ‘testimonial’ d’eccezione della novità (nella foto) – Questi nuovi servizi digitali sono molto utili, anche perché consentono non solo un risparmio in termini di tempo, ma anche in termini di spostamenti e, quindi, di impatto ambientale".