’Un Tubo’, jazz live. Il 7 primo concerto

Dieci anni di musica dal vivo. UnTubo, il jazz club di via Luparello, si prepara a festeggiarli nel modo migliore, con la seconda parte della stagione di concerti curata da Jacopo Guidi. Si riprende mercoledì 7 febbraio con un cartellone particolarmente ricco. Venti eventi con il consueto impianto che vede il mercoledì dedicato alla jam-session degli studenti e musicisti che orbitano attorno a Siena Jazz e il giovedì la jazz night con ospiti di primissimo ordine. Oltre agli organici nati nell’ultimo anno, come ad esempio nel caso del concerto d’apertura affidato al quartetto del contrabbassista Francesco Ponticelli e al trio Anakhi del 29 febbraio, capitanato dal batterista Cristiano Calcagnile, troviamo anche band olandesi come il trio di Christoph Irniger, affiancato per l’occasione dal sassofonista Ben Van Gelder, o il sorprendente guitar trio del norvegese Hein Westgaard, che chiuderà la stagione.

R.B.