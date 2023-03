Un tempo complesso per l’Italia e la Chiesa I cardinali Lojudice e Zuppi all’Università

Venerdì alle 11, presso l’aula Cardini del polo Didattico Mattioli dell’Università degli Studi, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna e il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza si confronteranno con gli studenti sul tema ’Un tempo complesso per l’Italia e la Chiesa. Tra migranti e guerra in Ucraina’. L’evento si tiene nell’ambito dell’insegnamento di Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa del Dipartimento Di Scienze Politiche e Internazionali. Porteranno il loro saluto il rettore Roberto Pietra, Gerardo Nicolosi direttore Dispi; introdurrà l’incontro Massimo Bianchi, incaricato di storia dei rapporti tra Stato e Chiesa; coordina Don Vittorio Giglio, direttore dell’ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi. I due cardinali, di Siena e di Bologna, si incontrarono per la prima volta nel novembre 2022 per la visita a Budrio (Bologna) al piccolo Mustafà, il bambino siriano nato senza arti a causa del gas nervino e la cui storia aveva commosso il mondo. In quell’occasione è nato il gemellaggio fra le due diocesi, che ora prosegue, sempre in nome dell’accoglienza.