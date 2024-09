Un solo sogno per i tifosi: "Vogliamo la serie C"

L’emozione più grande della gremita piazza San Giovanni è stata tutta nel boato per i giocatori, specie i reduci della passata stagione. Fumogeni, cori e striscioni per il capitano Tommaso Bianchi, acclamato a furor di popolo dopo essere tornato un anno fa con il Siena neo nato e costretto a ripartire dall’Eccellenza. "Cercheremo di fare capire ai ragazzi più giovani, insieme ai compagni più esperti come me, cosa vuole dire questa maglia e da dove siamo arrivati. Sappiamo che ci sarà da soffrire in un campionato che sarà molto difficile. Ma il Siena c’è".

L’attesa dei tifosi era anche per la numerazione che da questa stagione torna fissa con anche il nome sulle maglie. I portieri hanno optato per due soluzione classiche, ovvero Giusti con il numero 1 e il giovane Tirelli (2006) per il 12. Poi i difensori: Achy ha scelto la numero 4, Cavallari la 6, Biancon il numero 5 e l’ultimo arrivato Fort il 15. Il senese Di Paola ha optato per il 23, Ricchi per il 3, Morosi sarà invece il 26 e il nuovo acquisto Zichella il canonico 2. A metà campo tanta fantasia nelle scelte: Lollo sarà il 13, Bianchi l’8, Masini il 28, Mastalli il 24, Hagbe il 14, Pescicani 21, Ruggiero il numero 80, Candido il 7. Il giovanissimo Carbè, classe 2006, sarà l’inconsueto 77 mentre Farneti, ufficiale solo da ieri pomeriggio, il 16. Prima di passare agli attaccanti il più acclamato dei nuovi, ovvero Niccolò Giannetti, senese tornato a vestire il bianconero dopo un decennio passato tra A, B e C.

"Dopo undici anni tornare è bellissimo – ha detto il nuovo numero 9 –. Ho girato tanto e a questo punto lo volevo davvero. Torno cambiato ma con lo stesso entusiasmo che avevo da ragazzo. Spero che la gente ci si vicina per una annata che mi auguro con tutto il cuore sarà trionfale. Aspettiamo tanta gente allo stadio perché ne abbiamo bisogno". Detto del nuovo numero 9 della Robur gli altri sono Semprini con la numero 30, Di Gianni che vestirà il 17, Galligani che resta fedele alla sua 11, Boccardi al 10 ed infine l’ivoriano Soumahoro che ha scelto il 18. Altro senese doc rientrato un anno fa è Bernardo Masini. "E’ bellissimo stare qua: è ciò che ho sempre sognato e che lo scorso anno ho raggiunto. Adesso c’è maggiore consapevolezza e responsabilità: spero duri il più lungo possibile e che si possa fare qualcosa di grande insieme. Forza Robur".

Infine un altro leader tecnico ed emotivo del gruppo, il regista Lollo. "Sono contento di essere rimasto – ha detto l’ex Carpi e Triestina – spero che ci seguano in tanti come lo scorso anno. Possiamo dire che noi daremo il massimo stimolati da un luogo così bello".

g.d.l.