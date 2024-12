Un presepe animato e tutto meccanizzato realizzato alla Misericordia di Poggibonsi

Tutti i personaggi in movimento. Un presepe animato e meccanizzato in piena regola, alla Misericordia di Poggibonsi. Un’opera (nella foto) che rimane nel cuore di quanti entrano nella sede di via Alessandro Volta per ammirare l’allestimento curato anche in occasione di queste Festività dai volontari. In particolare di uno dei componenti del gruppo, ideatore e artefice della realizzazione con il sostegno di altri colleghi in servizio presso la Confraternita che ha al vertice Vallis Berti. Tante le persone che hanno visitato in questi giorni il presepe della Misericordia e che continueranno anche nel prosieguo delle Feste per lasciarsi ‘prendere per mano’ dalle sensazioni che derivano dalla ricostruzione della vita quotidiana intorno alla Capanna della Natività, che riveste naturalmente il ruolo centrale di un quadro che annovera botteghe artigiane, luoghi della memoria e scenari rappresentati con dovizia di dettagli. Tradizione e innovazione in senso creativo, le caratteristiche del presepe della Misericordia di Poggibonsi, da sempre fra i più apprezzati del panorama.

Paolo Bartalini