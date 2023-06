Un mese caldo per le partite clou sul futuro

Pino Di Blasio

Peccato aver preso una settimana di ferie a giugno. Si corre il rischio di perdersi una partita fondamentale per sapere chi vincerà il campionato, chi andrà in Europa e chi invece retrocederà. A scorrere l’agenda delle prossime settimane, ci sono tanti giorni cerchiati per ognuno dei temi cruciali per la città, la provincia e tutte le istituzioni, dalle due Università alla Banca Mps, per tacere di Fondazione e Biotecnopolo. Nuova giunta a Siena, il conclave dei banchieri (compreso l’ad Lovaglio) a Roma dalla Fabi, la mostra al Quirinale dei bronzi di San Casciano dei Bagni, l’Università tra festa dei laureati e scienziati da insignire, la Fondazione Mps che investe sull’agritech. Peccato aver preso le ferie.