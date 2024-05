Un evento benefico con più associazioni

Unite dal benessere dei cittadini, diverse associazioni di volontariato organizzano una giornata intitolata ‘Vicini’, in scena sabato 25 maggio in piazza Unità dei popoli e Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa. L’evento, dalle 10 in poi, permetterà di conoscere le attività delle associazioni e di partecipare a varie iniziative, concludendosi con uno spettacolo teatrale della Compagnia ‘Tutti e Nessuno’. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un casco da crioterapia per l’Ospedale "Le Scotte" di Siena. Parteciperanno: Pubblica Assistenza, Donatori di Sangue, Protezione Civile, Auser, Misericordia, Caritas, Il Telaio, Centro Affidi, Tutti e Nessuno. "Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto per l’acquisto di un casco da crioterapia per la diminuzione della perdita dei capelli in pazienti oncologici". Il biglietto acquistabile presso la Pubblica Assistenza, o contattando 3801093891 in orario ufficio.