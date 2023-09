Tutti in coda per le Professioni sanitarie 513 candidati fanno il test d’ammissione

Si sono presentati in 513 ieri al San Niccolò per fare il test di ammissione ai 12 corsi di laurea delle Professioni sanitarie triennali dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico. Cento i minuti a disposizione per rispondere a sessanta quesiti. Quest’anno sono complessivamente 372 i posti disponibili destinati ai cittadini comunitari e 29 per i non comunitari residenti all’estero per l’accesso ai corsi di Dietistica, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia. Ci sono poi altri test d’ingresso: il 28 settembre si terrà alle Scotte il test per due corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie; il 17 ottobre sarà la volta del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Dentistry and Dental Prosthodontics. Sono invece in corso di perfezionamento le procedure di immatricolazione per chi si è collocato utilmente in graduatoria per l’accesso a Medicina e chirurgia.