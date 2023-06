Turismo in costante ascesa Addetti al lavori contrariati "Servono maggiori servizi"

I dati turistici a confronto tra il periodo pre pandemico (2019) ed oggi (2022) attestano una crescita sostanziale di presenze e permanenza sul territorio colligiano. Attestazione fatta anche dall’analisi dei flussi turistici dell’ufficio statistico del Comune di Siena. Questo, però, non basta, almeno per il Comitato Risto & Bar di Colle, che conta circa 40 esercenti sparsi su tutto il territorio comunale. "Viviamo della nostra attività, pertanto è nostro interesse promuovere la città – affermano dal Comitato – A livello turistico ci stiamo anche formando, seguendo i corsi di formazione, anche in collaborazione con il Comune, per dare orari giusti, servizi migliori, per saper fare accoglienza". La maggiore della questione, però, rimane quella dei servizi. "In prima persona da portavoce – afferma Moira Mezzedimi portavoce del Comitato – ho visto in questi anni il duro lavoro, ma anche il ‘metterci la faccia’ e la volontà di trasmettere ai turisti la qualità dei nostri prodotti. A Colle serve sicuramente una viabilità migliore, che oggi lascia a desiderare in quanto confusionaria. Si potrebbe partire intanto dalla segnaletica. Se l’ascensore non funziona non indirizzare le persone alla Costa, ma fare per loro un percorso da Via Garibaldi. Infine sulla sicurezza serve fare di più: spente le luci dei nostri locali, dopo la mezzanotte, non sono rari episodi poco simpatici". "Siamo i primi anche a promuovere la città, proponendo Qr code, volantini, e diffondendo tutti gli eventi – continuano – Inoltre a fine giugno e a luglio faremo due eventi, coinvolgendo le palestre, le scuole di musica, per presentare al meglio la nostra città. L’appuntamento sarà per il 29 giugno a Colle bassa, e il 6 luglio a Colle alta per "Colle InVita"". Le idee sono, comunque, chiare per i Risto & Bar la direzione è quella del turismo. "Il nostro impegno nel tempo sarà tale da aumentare lo spirito di collaborazione tra esercenti e cercheremo anche di migliorare il nostro sistema di accoglienza per i turisti che arrivano a Colle – concludono – Come comitato abbiamo cercato sempre la collaborazione con l’Amministrazione e provato a far percepire il nostro impegno. Promuoviamo la nostra Colle ogni giorno, abbiamo, però, bisogno di un disegno, di una strategia. A partire da aiuti e trovate comunicative. Il settore della somministrazione colligiano è uno dei migliori in tutta la Provincia e per questo è fondamentale puntare su questo ambito".