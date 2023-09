Trovato proiettile di mortaio a Montepulciano: area sequestrata

Un ordigno bellico è stato rinvenuto domenica scorsa in via di Poggio Pagano nel comune di Montepulciano.

A segnalare la presenza dell’oggetto un passante che ha avvertito i carabinieri della stazione di Acquaviva. L’ordigno si trovava

all’interno di un fosso di scolo delle acque al di fuori della sede stradale di transito

nei pressi di via di Poggio Pagano, a Montepulciano.

"Si tratta di un proiettile di mortaio – spiega il sindaco Michele Angiolini –, risalente presumibilmente al secondo conflitto mondiale. L’area del rinvenimento è una zona isolata, con l’abitazione più vicina che insiste a circa 200 metri dal luogo del ritrovamento. Non risultano presenti tralicci, pali della luce o altre infrastrutture in tale zona o strutture sensibili. Di conseguenza si è messa subito in moto la macchina della sicurezza, a partire dai carabinieri della stazione di Acquaviva che hanno interessato l’amministrazione comunale".

I militari dell’Arma hanno contestualmente richiesto l’intervento degli artificieri per disinnescare l’ordigno.

L’area è stata circoscritta e interdetta alle persone con apposite segnalazioni e cartelli di pericolo in lingua italiana e inglese, si raccomanda comunque di tenersi a distanza e di adottare comportamenti improntati alla massima attenzione e prudenza.

"Terremo i cittadini aggiornati sugli sviluppi", conclude il sindaco.