Trekking Viaggio alla scoperta della ’Strove-Monteriggioni’

Alla scoperta della Via Francigena facendo trekking. Oggi dalle 8 in poi è in programma una bella e interessante iniziativa all’aria aperta per conoscere in maniera più approfondita un tratto della nota via dei pellegrini. Si tratta della ’Strove/Monteriggioni’, ovvero un’escursione che percorre uno dei pezzi più suggestivi della Via Francigena, nel cuore delle colline senesi.

Il percorso, adatto a tutti, ha inizio nel caratteristico paese di Strove ed arriva sino a Monteriggioni percorrendo per l’appunto un tratto unico della Via Francigena. "Non mancheranno – spiegano gli organizzatori – sguardi su paesaggi splendidi e la possibilità di fruire di scorci mozzafiato che renderanno questa escursione veramente unica".

L’escursione è riservata ai soci dell’associazione sportiva "All’Aria Aperta - Walking & Fishing". Per informazioni e prenotazioni si può contattare il Signor Mauro telefonando al 339 3509044.

Fabrizio Calabrese