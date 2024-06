Tragedia a Chianciano, muore a 42 anni pochi mesi dopo il fratello

Chianciano, 13 giugno 2024 – Il giovane Diego Gabutti ha perso la vita in seguito a un malore, mentre si trovava ieri mattina a casa della madre. Una tragedia che vede la scomparsa del chiancianese 42 enne a pochi mesi di distanza da quella di suo fratello Pablo. La città è rimasta veramente commossa per questo destino così doloroso e drammatico. Ieri mattina la mamma ha allertato il 118 nella sua casa di via Tevere e quando sono giunti i sanitari le condizioni erano già disperate. Attorno alle 10 l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso che però, pur essendo atterrato vicino alla casa, non è riuscito ad arrivare in tempo perché il dramma del malore si è consumato in una manciata di minuti; l’elicottero infatti è ripartito poco dopo e senza aver effettuato il soccorso. Diego era noto anche per il suo amore verso gli animali ed era inseparabile dal suo adorato cane. Tutti gli amici e conoscenti si sono stretti ed uniti all’abbraccio della famiglia e la notizia ha suscitato profondo dispiacere.

Anna Duchini