"Torre dell’orologio, luogo della memoria"

Sarà riaperta al pubblico dal 15 giugno al 15 ottobre la Torre dell’orologio nel cuore del centro storico di Chianciano Terme. La riapertura è stata decisa dalla giunta con l’obiettivo di promuovere e realizzare iniziative finalizzate a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche e la promozione del patrimonio artistico della città. Oltre alla riapertura dello storico immobile, l’amministrazione comunale ha previsto anche un servizio di accompagnamento per i visitatori che sarà svolto dalla Pro Loco.

"La Torre dell’orologio – sottolinea Alessandra Chiezzi assessora al centro storico – non è solo un elemento architettonico, ma un luogo della memoria che racconta l’orgoglio di Chianciano Terme come libero comune, la sua capacità di resistere e rinnovarsi, e il suo legame con figure illustri come Luigi Pirandello, che qui trovò ispirazione. Rappresenta un invito a preservare il nostro patrimonio e a valorizzarlo come volano di sviluppo culturale e turistico".

La Torre dell’orologio di Chianciano Terme, recentemente recuperata e riaperta, rappresenta un simbolo identitario e un patrimonio storico-culturale di inestimabile valore per la comunità e per l’intera Toscana. Edificata come parte dei bastioni della Porta Superiore del castello medievale, documentata già nel 1287 nello Statuto della terra di Chianciano, la Torre ha attraversato secoli di storia, testimoniando le vicende che hanno plasmato il territorio.

L’ingresso alla torre è gratuito. Per informazioni sugli orari www.comune.chianciano-terme.siena.it