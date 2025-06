Riccardo Manganelli ’Artista per un Palio’ a Palazzo Sansedoni

Nuovo appuntamento a Palazzo Sansedoni per gli amanti dell’arte e della cultura senese. Dal 16 giugno al 18 luglio Fondazione Monte dei Paschi ospiterà una mostra dedicata al percorso artistico di Riccardo Manganelli, artista senese poliedrico che si distingue per l’uso di tecniche miste in una proficua produzione di manifesti, graphic novel, copertine di libri e istallazioni.

Manganelli ha vinto il concorso per la pittura del drappellone del Palio del 2 luglio, evento che ha ispirato una mostra dedicata al suo stile alla Fondazione Mps. L’esposizione, a cura di Vernice Progetti Culturali, include circa dieci opere, alcune inedite, realizzate con tecniche quali acquerello e tempera, inchiostro digitale e pastello secco su carta. I soggetti raffigurati spaziano tra tradizioni senesi come il gioco della pugna e la Bufalata, oltre a rappresentazioni della piazza.

Tra le opere esposte sono presenti le illustrazioni per libri e graphic novel, come la copertina de “La notte che crollò la torre” di Andrea Friscelli, quella de “La giarrettiera. Una graphic novel a Siena” di Massimo Biliorsi e “Il ritorno di Giovanni, una storia illustrata della resistenza senese” di Riccardo Bardotti. La mostra include, inoltre, stampe ritoccate in oro zecchino (prova d’artista) relative alle dieci contrade partecipanti al Palio del 2 luglio.

Manganelli rielabora influenze della scuola di Milo Manara, creando uno stile personale caratterizzato da una notevole capacità grafica e da illustrazioni ambientate in paesaggi ritratti con estrema precisione e limpidezza del segno.

A ingresso libero, la mostra sarà aperta da 16 giugno a 18 luglio dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18.30; chiuso nei giorni 1 e 2 luglio.

Per informazioni e orari www.verniceprogetti.it, [email protected].