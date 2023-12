Torna la Festa di Santa Lucia. Pian dei Mantellini si accende con campanelline e brigidini

Conto alla rovescia per la tradizionale Fiera di Santa Lucia che, come ogni anno, dalle 8 alle 20 del 13 dicembre, ravviva l’atmosfera in Pian dei Mantellini. Bancarelle che vendono prodotti artigianali, persone in fila per acquistare le ’campanine’ in terracotta dipinte dalle Contrade, ma anche dolciumi, giochi e molto altro ancora. La Fiera, da sempre molto attesa dai senesi, si inserisce all’interno degli eventi del natale in città. La giornata di oggi prevede varie iniziative: ii più piccoli, infatti, potranno godersi uno dei momenti dell’anno più attesi con ’L’Albero del Medioevo’. L’appuntamento è alle 11 nel Cortile di Palazzo Pubblico (ingresso libero).

La Festa nasce nel 1852: si teneva in piazza Santa Lucia, vicino alla Chiesa del Carmine e, negli ultimi anni, si è estesa lungo Pian dei Mantellini. La giornata è una vero e proprio evento per tutti, adulti e bambini. Sono infatti previsti oltre cinquanta banchi dove si possono acquistare dolci tipici, giocattoli, articoli in ceramica, legno e vetro, tutti alla base dell’artigianato senese. Oltre ovviamente alle richiestissime campanine colorate con i colori delle Contrade.

Previste modifiche alla viabilità. Dalle 5.30 di mercoledì 13 alle 8 di giovedì 14 dicembre in Pian dei Mantellini e via di Cerchia divieto di transito e divieto di sosta con rimozione; in via delle Sperandie, divieto di transito. I veicoli diretti alla Caserma Piave o al Comando Polizia Provinciale transitano tra Porta San Marco e il civico 43 a senso unico alternato con precedenza per la direttrice normalmente consentita; in via della Diana, tra Piano dei Mantellini e via Ettore Bastianini divieto di transito.