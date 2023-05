’THE’, università e imprese insieme in un ecosistema

Laddove c’è ricerca e collaborazione scientifica, l’impresa è più performante. Come dice Walter Fraccaro, presidente Fondazione SaiHub, "l’Ecosistema è quel cervello sociale che vede imprese e università muovere insieme", verso un’unica direzione, quella delle scienze della vita, vocazione elettiva delle Terre di Siena. E’ l’assunto di base da cui ha preso le mosse il convegno all’Università promosso da Federmanager Siena con il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici, dal titolo ‘Nuove idee e nuovi imprenditori nel settore delle Life Science’. Al tavolo si è ritrovato il gotha senese delle scienze della vita, dunque Gsk, Diagnostica Senese, Tls, ma anche Fondazione SaiHub e FMps, per parlare di The, acronimo di Tuscany Health Ecosystem, il progetto Toscano, finanziato da fondi Pnrr, che mette insieme enti di ricerca, università e aziende in nome delle Scienze della vita, dunque l’alta formazione per il trasferimento tecnologico delle competenze necessarie allo strategico settore.

"Il THE è uno degli 11 ecosistemi dell’innovazione, l’unico dedicato alle scienze della vita con un finanziamento di 110 milioni di euro. Si tratta di una grandissima opportunità – inizia Andrea Paolini, dg di Tls -. Un progetto che è figlio di un percorso che abbiamo intrapreso da anni insieme a tutti gli attori del territorio e un percorso guidato da una visione strategica condivisa. Qui ci sono aziende competitive, tutti deriviamo da Achille Sclavo, ma siamo anche andati avanti. Il fattore comune di partenza è ‘fare insieme’. Tls è un facilitatore di sistema, dunque stare insieme è nel nostro dna’. Sul rapporto stretto con la ricerca scientifica poggia la senesità di un colosso come Gsk: "La collaborazione scientifica ci rende più forti – dice Ennio De Gregorio, amministratore delegato Gsk Vaccini Italia -. L’impresa deve confrontarsi faccia a faccia con il mondo della ricerca; la collocazione stessa di un’impresa è strettamente legata alla presenza di eccellenze, che a loro volta dipendono dalla formazione".

Ha ‘radici senesi da 40 anni, la Diagnostica Senese – dice Luigi Nava, direttore commerciale Diesse -. Facciamo medicina del territorio e la possibilità di crescere nelle eccellenze è grande opportunità. La sinergia fra gli attori del settore alimenta il raggiungimento dei risultati. L’obiettivo comune è essere innovativi e competitivi insieme". Il motore economico è ancora una volta Fondazione Mps: "La visione strategica – dice il dg Marco Forte – è stata nel capire che il capitale umano è materia prima dell’innovazione. Poi c’è il capitale sociale, inteso come relazioni fra i protagonisti del capitale umano. L’Ecosistema mette al centro le competenze che puntano all’innovazione e alla sostenibilità".

Paola Tomassoni