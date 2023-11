Testamento biologico, a Siena apre lo sportello per avere informazioni

Siena, 20 novembre 2023 – Un appuntamento mensile per saperne di più sul testamento biologico. A partire dal 23 novembre, ogni quarto giovedì del mese, dalle ore 15 alle 17 nel poliambulatorio di Pian d'Ovile a Siena sarà aperto lo sportello Info Dat dì la tua (Dat sta per Disposizione anticpata di trattamento). Sarà possibile accedere allo sportello liberamente oppure su prenotazione. Per avere informazioni o per fissare un appuntamento, si spiega dalla Asl Toscana sud est, è possibile inviare un sms o una e-mail (questi i recapiti: cell. 335 5445833; mail infodat.senese uslsudest.toscana.it).

Lo sportello, si spiega ancora, «sarà il luogo dove confrontarsi con gli esperti per valutare scelte così importanti per la propria vita. A Info Dat sarà possibile effettuare un colloquio completamente personalizzato, al fine di supportare scelte delicate basate su principi e valori della persona. Il biotestamento, infatti, certifica la volontà, sempre revocabile, di accettare o rifiutare determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari in caso di futura incapacità di intendere e di volere della persona, maggiorenne, che la sottoscrive. È possibile farlo con scrittura privata consegnata personalmente nel Comune di residenza tramite notaio, con atto pubblico o scrittura privata autenticata».

La banca dati nazionale Dat, si ricorda, raccoglie copia dei testamenti biologici, ne garantisce il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e ne assicura l'accessibilità al medico, al fiduciario e al dichiarante.