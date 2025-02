Telco, slitta a lunedì prossimo l’incontro al ministero

Vertenza Telco: Tavolo convocato a Roma, presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, per lunedì 10 febbraio. Slitta quasi di una settimana, dunque, la data, indicativa e non formalizzata, per l’incontro di martedì 4, cioè oggi.

"Organizzeremo, in questo arco di tempo, delle assemblee anche a livello nazionale – afferma Samuele Bernardini, segretario generale di Slc Cgil Siena – per fare il punto della situazione e per organizzare l’appuntamento all’inizio della prossima settimana. Avremo più tempo a disposizione per preparare il confronto, però il quadro resta complicato e i lavoratori continuano a vivere questa fase assai delicata di attesa, senza contare sul pagamento degli stipendi".

Le organizzazioni sindacali in ambito regionale, hanno esaminato il quadro nei giorni scorsi presso la Prefettura a Firenze.

Non erano intervenuti in quella circostanza i componenti dell’azienda del settore delle telecomunicazioni, bensì rappresentanti di Fibercop, il committente.

