Telco rompe il silenzio. Summit al ministero

La vertenza Telco sotto i riflettori nazionali. Domani il Tavolo convocato presso il ministero delle Imprese del made in Italy a Roma per esaminare, a opera delle parti, la situazione che interessa centinaia di lavoratori, perlopiù in Toscana con oltre 400 unità, cinquanta delle quali nella superficie a Belvedere di Colle di Val d’Elsa. "Un quadro assai complicato, i lavoratori sono allo stremo", ha ribadito in più circostanze Samuele Bernardini (foto), segretario generale di Slc Cgil Siena, che ha partecipato alle manifestazioni dei lavoratori e che è intervenuto nelle diverse convocazioni per la discussione delle numerose problematiche in cerca di soluzione, dalla mancanza degli stipendi alle maestranze, all’assenza di certezze per il futuro dell’azienda del settore delle telecomunicazioni, che tra l’altro non ha partecipato con suoi rappresentanti ai recenti incontri istituzionali a Firenze, in Regione e in Prefettura. Nell’ultima occasione di contatto in ordine cronologico fra i principali attori della vertenza, era invece presente il committente Fibercop.

Paolo Bartalini