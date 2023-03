Tedx, ormai ci siamo Mancini tra gli ospiti

Tutto pronto per il Tedx di Colle, che si terrà il 18 marzo prossimo. Tra gli speaker Andrea Mancini, uno psicologo del lavoro che ha svolto il suo dottorato di ricerca presso San Benedetto Acque Minerali studiando i fondamenti psicologici della comunicazione pubblicitaria. Altra ospite Liliana Balotti, astronauta analoga, grossetana classe 1997. Terzo speaker Matteo Arietti, architetto ed uno degli ideatori di Park Plus, team di ricerca e innovazione di Park Associati che coordina come Head of Research da inizio 2022. Tra gli ospiti anche il colligiano Edoardo Di Pietro - Digital Communication Specialist, popolare per la sua tesi di laurea che affronta il tema del Metaverso. Quinta ospite Chiara Albanese, corrispondente politica italiana e vice responsabile della redazione politica italiana di Bloomberg News ed Alessandro Marchini, Direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena.