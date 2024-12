Teatro Povero. In dono ’La pantera’

Da venerdì 27 dicembre a lunedì 6 gennaio, anche quest’anno, un regalo del Teatro Povero al suo pubblico per il nuovo anno: una nuova produzione, scritta per l’occasione e a ingresso libero.

Come tradizione, uno spettacolo inedito, in scena al Teatrino Andrea Cresti, durante le festività. Non ci sono prenotazioni né biglietti, per questo tradizionale regalo del Teatro Povero al suo pubblico più affezionato, a cavallo tra l’anno che finisce e quello che arriva. Si tratta de ’La pantera. Un oscuro animale notturno’, che sarà in scena per queste sette date: venerdì 27 dicembre, ore 21,30; sabato 28 dicembre, ore 21,30; domenica 29 dicembre, ore 18; mercoledì 1 gennaio, ore 18; venerdì 3 gennaio, ore 21,30; sabato 4 gennaio, ore 21,30 e lunedì 6 gennaio, ore 18.

Le porte del teatrino, nel cuore del borgo, apriranno mezz’ora prima dell’inizio previsto, non c’è prenotazione.

Durante l’intero periodo festivo, sarà possibile mangiare al ristorante del Teatro, il Bronzino, e partecipare alle iniziative di ’Il Natale a Monticchiello è di comunità’, gli eventi per ogni età organizzati dal Teatro Povero attorno alla piazza del borgo.

Il Teatro Povero è conosciuto soprattutto per la particolarità dei suoi spettacoli estivi. È il cosiddetto ‘autodramma’ "ideato, scritto e realizzato" dalla gente del borgo e dalla compagnia, in scena tra luglio e agosto su una delle piazze del paese.