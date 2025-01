Teatro dei Rinnovati: "La signora omicidi" con Quattrini e Pambieri

Ai Rinnovati arriva ‘La signora omicidi’, con Paola Quattrini (foto) e Giuseppe Pambieri. Da stasera a domenica, per le consuete tre repliche (oggi e domani alle 21 e domenica alle 17), la stagione dei Teatri di Siena si affida ai toni della commedia, con questo adattamento teatrale che Mario Scaletta ha tratto dal film del 1955 di Alexander Mackendrick ‘The Ladykillers’ (tradotti proprio con il titolo ‘La signora omicidi’), con Katie Johnson, Alec Guinness e Peter Sellers. L’autore del soggetto e della sceneggiatura è William Rose, che per questo lavoro vinse il Bafta e fu anche candidato all’Oscar. Nel 2004 i fratelli Coen ne hanno realizzato un remake omonimo, con Tom Hanks, ma non si può dire che abbia avuto lo stesso successo dell’originale. Il primo a intuirne la potenzialità teatrale è stato invece Graham Linehan, autore di un adattamento che nel 2011 ha debuttato a Londra. Una commedia ricca di humour e di situazioni ambigue ed equivoci esilaranti. L’azione si svolge nella Londra anni Cinquanta, quando la svampita e arzilla Louise Wilberforce incontra il misterioso professor Marcus, presunto musicista, che in realtà è il capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi. Prosegue così la programmazione del Sipario rosso, asse portante della stagione dei Teatri di Siena, curata dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. La regia è di Guglielmo Ferro. Insieme ai due protagonisti sul palco ci saranno Mario Scaletta, Rosario Coppolino, Roberto D’Alessandro e Marco Todisco. Scene sono a cura di Fabiana Di Marco, costumi di Graziella Pera. Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri incontreranno il pubblico domani (sabato 1 febbraio) alle 18.30 nel foyer del Teatro dei Rinnovati, per raccontare lo spettacolo. Domani pomeriggio, spazio anche al teatro per i più piccoli. Alle 17 torna infatti ai Rozzi la rassegna del Cercasogni con ‘Lulù’ di e con Claudio Milani. La stagione di prosa proseguirà poi il prossimo fine settimana con ‘La vittoria è in balia dei vinti’ di Marco Bonini con Cristina Capotondi, in scena ai Rinnovati da venerdì 7 a domenica 9.

Riccardo Bruni