Teatri della Valdelsa. Il rinnovo abbonamenti

Presentata la nuova stagione 24/25 di teatro e musica che coinvolge i teatri della Valdelsa, ovvero quello del Popolo di Colle, Boccaccio di Certaldo e Politeama di Poggibonsi, ecco a ruota le istruzioni d’uso per il rinnovo di abbonamenti e biglietti. Chi era abbonato alla stagione 23/24, potrà riconfermare la poltrona fino a lunedì 30 settembre. I giorni dedicati alle variazioni turno/posto e estensioni al turno Oro sono 1° e 2 ottobre. I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti dal 3 al 9 ottobre mentre quelli a ’turno libero’ dal 10 al 14. La vendita dei singoli biglietti inizierà il 15 ottobre (il 16 a Colle) e saranno disponibili anche on line sui siti dei teatri. Le formule di abbonamento sono nove e offrono vantaggi a chi sottoscrive abbonamenti plurimi o integrati. Sono previsti un unico turno al del Popolo (8 spettacoli), al Politeama (7) e al Boccaccio (5), la formula ’Oro’ che comprende i turni unici del Politeama e del Popolo, la formula ’Di Teatro in Teatro’ che agevola gli abbonati che intendono sottoscrivere un ulteriore abbonamento o acquistare biglietti, l’abbonamento alla stagione concertistica del Politeama e quello a ’turno libero’.