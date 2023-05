Tale e quale, solo tre punti "Il cavallo a Mociano il 9"

"Tale e quale? Sta bene", rassicura Giosué Carboni, che lo allena nella scuderia alle porte di Siena. La notizia che il cavallo dell’Albo, vittorioso nel 2019 nella Giraffa e una delle punte di Provenzano 2023 non era a disposizione della contrada di San Benedetto a Ferrara per cui corre Carboni è subito rimbalzata a Siena. Fra meno di un mese ci sono le previsite e le dirigenze cominciano a fare i calcoli sul potenziale lotto a disposizione.

Giosué Carboni, cosa è accaduto a Tale e quale?

"Semplice. L’abbiamo portato a Ferrara per il palio che si corre domani in notturna, insieme a Vankook. Era dentro un box quando è passato un trattore per cui ha tirato un paio di coppiole e si è leggermente ferito. In pratica gli sono stati applicati tre punti in uno stinco. Non ha nulla ma è chiaro che un cavallo così non si fa correre".

Dunque non è stato scartato ma l’avete presentato ai veterinari segnalando l’accaduto?

"Preciso. L’ho portato per farglielo vedere ed era normale che non venisse preso in considerazione per il palio. Infatti è già tornato in scuderia a Siena".

Ha finito il percorso dell’Albo Tale e quale?

"No, gli manca un addestramento a Mociano. lo porterò il 9 giugno, l’ultimo appuntamento. Il cavallo non ha niente, c’è tutto il tempo per riprendersi. Se lo porterò alla previsita? Ma certo".

A Ferrara andrai al canape con Vankook che in questa stagione è andato bene.

"Sono contento lo stesso, li avevo preparati allo stesso modo. Tocca a lui".

La.Valde.