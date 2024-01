Giotti Victoria scommette sull’auto. Ecco i suv made in Valdelsa

Poggibonsi (Siena), 19 gennaio 2024 – Il 2024 si è aperto con due ottime notizie per il polo industriale e l’economia della Valdelsa. Giotti Victoria di Poggibonsi, un centinaio di dipendenti, gruppo leader nella realizzazione di veicoli commerciali, triplica i fatturati, cosa più che rara di questi tempi, e lancia sul mercato due auto di sua produzione. È la prima azienda del nostro territorio a costruire e a mettere in circolazione auto con il proprio marchio. Le nuove creature, V5 e V6, due suv full optional a benzina, sono state presentate ieri nella sede dell’azienda, nella zona industriale delle Grillaie, davanti a una folta platea di concessionari locali.

"La Giotti Victoria Automotive torna a fare quello che ha sempre fatto nella sua storia – spiega il ceo Giacomo Pucci – ovvero produttore di veicoli. Da cinquanta anni facciamo questo mestiere e siamo convinti con i nuovi prodotti di poter continuare questo trend in continua crescita. Dal plein air alle microcar, poi l’avvento del veicolo commerciale leggero e adesso le autovetture: per l’azienda un cambio di passo nel segno della continuità e dell’attenzione agli investimenti fatti in questi anni. Un percorso, per quanto riguarda il settore auto, iniziato tre anni fa con l’importazione di alcuni modelli che dovevano servire per testare una serie di attitudini e al tempo stesso decretare il passaggio fondamentale che presentiamo in questi giorni".

L’altra novità positiva riguarda i fatturati. Sono cresciuti del 300 per cento e adesso toccano quota 20 milioni di euro: il punto più alto mai raggiunto da Giotti Victoria nella sua storia e che farà sicuramente da traino nei prossimi mesi a nuove assunzioni. I nuovi modelli di auto saranno esportati in gran parte dell’Europa, dove il marchio Giotti Victoria si è fatto largo nel settore dei veicoli commerciali. "Andremo ad affrontare una nuova sfida nell’immenso mercato dell’automotive consapevoli di ciò che abbiamo in mano – afferma il direttore commerciale Leone Carboniero – con due veicoli che rappresentano il punto d’incontro più elevato tra innovazione, qualità, design e sicurezza".

La gamma delle autovetture a marchio Giotti Victoria a partire dalla fine del primo semestre di quest’anno si arriccherà con la presentazione del modello V4. E entro l’anno arriveranno anche V7 e V8. Intanto, sale l’ attesa per il 16 maggio, giorno dell’anteprima europea di tutto il catalogo delle autovetture e dei veicoli commerciali Gladiator, con la presentazione del nuovo modello gemellato da 3,5 tonnellate.