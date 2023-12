Sulla rotta dell’Isola del Tesoro. In scena la vera storia della pirateria

Storie di pirati al Teatro degli Astrusi di Montalcino, con la compagnia Kanterstrasse e Giallo Mare Minimal Teatro che portano in scena oggi alle 17 ‘Sulla rotta dell’Isola del Tesoro’. È questo il nuovo appuntamento del cartellone ‘Piccoli Astrusi, famiglie a teatro’, che propone appuntamenti per il pubblico più giovane, capaci però di interessare anche i più grandi. Oggi il tema è la vera storia della pirateria, con la regia di Renzo Boldrini e Simone Martini, drammaturgia Simone Martini, con Daniele Bonaiuti, Simone Martini, Alessio Martinoli, Tazio Torrini.

"Un lavoro dedicato all’affascinante mondo dei pirati – spiegano i curatori della stagione – già presente ai tempi dei Fenici, dell’Impero Romano, a quel senso di libertà e spregiudicatezza da sempre associato al mondo dei gentiluomini di ventura". E allora chi, dopo aver subito il fascino dei personaggi di Robert Luis Stevenson, non ha mai sognato di essere un pirata accanto a Long John Silver? Viene così rievocato quell’immaginario a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, quando tra vecchio e nuovo mondo un gruppo eterogeneo di furfanti, avidi, poeti e sognatori decide di fondare una propria Repubblica a Nassau, nell’isola di New Providence nei Caraibi.

Per il prossimo appuntamento, invece, riprenderà la stagione degli spettacoli serali con un appuntamento musicale dedicato al Gospel internazionale, con il gruppo New Millennium Gospel Singers, una formazione nata dal genio del reverendo Keith Moncrief a Pittsburgh, in Pennsylvania, che raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazionale per proporli in scena a Montalcino, venerdì 15 alle 21.15. I prossimi appuntamenti per la stagione di prosa agli Astrusi saranno poi per sabato 3 febbraio con il comico livornese Paolo Migone e il suo ‘Diario di un impermeabile’ e sabato 2 marzo con la ‘Lettera a una professoressa’ dei Chille de la balanza, liberamente ispirato al libro-creazione collettiva degli allievi di Barbiana scritto nel 1967 con don Lorenzo Milani. Il teatro dei ragazzi torna invece agli Astrusi il prossimo martedì 19 alle 10 con ‘La principessa e il drago: testo e regia di Enrico Faladschi, da un soggetto di Angelo Italiano, con Serena Cercignano e Alberto Ierardi, scenografie ci Angelo Italiano e Marco Sacchetti, musiche di Alberto Ierardi.

R.B.