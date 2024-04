Strade sicure. Acquistato il telelaser

L’assessore alla Mobilità, Enrico Tucci, lo aveva annunciato in Consiglio comunale. Ora è realtà: Palazzo pubblico ha proceduto all’acquisto del telelaser di cui sarà dotata la Polizia municipale, con un impegno di spesa pari a 20.771 euro. Il nuovo dispositivo opererà tramite l’invio di due impulsi a raggi infrarossi sulla carrozzeria del veicolo in movimento. Funziona con qualunque condizione climatica e di luce e può misurare la velocità dei mezzi sia in allontanamento che in avvicinamento.

Ma non si limiterà solo a misurare l’eccesso di velocità: il telelaser sarà anche in grado di scattare foto e di realizzare video in alta definizione, rilevando così anche altre infrazioni come la guida al cellulare o senza le cinture di sicurezza. L’apparecchio è in grado inoltre di consultaregli archivi della Motorizzazione Civile per verificare se il veicolo in questione è assicurato o se è correttamente revisionato.

Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio gli accertamenti per violazioni al Codice della strada a Siena hanno superato la cifra di un milione di euro. Per il 2024 a bilancio sono stati inseriti 15 milioni di euro provenienti dalle multe, ma l’amministrazione comunale, non riuscendo a riscuoterli tutti, ha stimato circa la metà dell’incasso.

Il nuovo rilevatore mobile, dopo un breve corso di istruzione, entrerà subito in funzione nella zona di Costafabbri, poi il suo utilizzo verrà esteso a tutte le strade della città.