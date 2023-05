Strade allagate e auto in panne Disagi a S.Regina

Violento nubifragio su Siena nel tardo pomeriggio di ieri che ha trasformato alcune strade in torrenti bianchi. Sì, perché oltre alla pioggia, si è aggiunta anche la grandine. Basta pensare, come conferma MeteoSiena24, che a Simignano, versante occidentale della Montagnola Senese, sono caduti 26.8millimetri di cui ben 21.2 in soli 15 minuti. Questo dà l’idea dell’intensità delle precipitazioni. Tanto che molte strade si sono allagate soprattuto nella zona di Taverne d’Arbia ma anche di Santa Regina. I pompieri sono dovuti intervenire perché c’erano macchine rimaste in panne, che non riuscivano più a muoversi. Per fortuna, poi, la situazione meteo è migliorata e tutto è tornato lentamente alla normalità. Particolarmente violento un temporale anche al confine fra Umbria e Valdichiana, con l’esondazione di alcuni torrenti che hanno invaso le strade.

E oggi c’è un nuovo allerta meteo da mezzogiorno fino alle 22 di colore giallo.