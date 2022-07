Stefano Canosci pizzaiolo doc E’ entrato nella Top 50 d’Italia

E’ biturgense di nascita (cioè di Sansepolcro) e colligiano di elezione, ma potrebbe dirsi anche napoletano dal momento che i risultati del suo lavoro lo collocano di diritto nell’ ‘Arte dei Pizzaiuoli Napoletani’, proclamata dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità. Stefano Canosci, titolare della pizzeria ‘Chicco’ di via Garibaldi, nel centro storico di Colle bassa, è, infatti, entrato nella classifica dei migliori pizzaioli d’Italia, classificandosi al 48esimo posto nella classifica di 50 Top Pizza. "Il suo locale è una sosta consigliata per chi ama la pizza e gli impasti a lunga lievitazione - afferma la nota - Pizze classiche e pizze con ingredienti selezionati, tutti abbinati ad un impasto unico, non troppo alto e non troppo basso, croccante, leggero e digeribile. Servizio disponibile, buona selezione di birre e vini, prezzi adeguati alla tipologia di locale". Il giovane maestro prosegue così un percorso di eccellenza iniziato nel 2014 con l’ingresso nella Guida nel Gambero Rosso, seguito da piazzamenti sul podio ai Campionati mondiali della pizza di Napoli e il conseguimento dei Tre Spicchi nel 2021, insieme al premio "Miglior Pizza dell’anno". "Portare un’esperienza di assoluta eccellenza gastronomica e una naturale creatività nel mondo della pizza, è sempre stato il mio obiettivo – commenta lui stesso - Questo riconoscimento, mi da un’ulteriore spinta ad andare avanti e continuare nel mio percorso di ricerca, studio e impegno".

Alessandro Vannetti