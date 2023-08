Stagione turistica così così Confesercenti: "Italiani e spesa media in calo"

"Se dal turismo estivo ci aspettavamo più qualità, oltre che quantità, per ora non ci siamo".

Il tema è antico e ricorrente, soprattutto quando si parla di centri storici delicati. Ora a rilanciarlo, in questa coda di stagione e comunque alle porte di un settembre in cui gli operatori ripongono molta fiducia, è Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo Confesercenti Siena. "Anche agosto – afferma Grassi – conferma quello che avevamo avvertito a luglio: i visitatori arrivati nelle terre di Siena hanno avuto una propensione media alla spesa inferiore a quella del 2022, quando il turismo domestico aveva una incidenza maggiore dell’attuale. Questo approccio risparmioso, e a volte poco educato – prosegue Grassi – si è manifestato nelle ultime settimane in forme ancora più clamorose".

Il riferimento è a un tema che anche l’amministrazione comunale sta cercando di affrontare, come dimostra il primo passo delle cartine con il ’Galateo del turista’ presentate dall’assessore Barbara Magi. "È tutt’altro che raro – afferma ancora Grassi vedere commensali che si siedono per consumare menu bevande escluse, sfoderando sul tavolo termos o bottiglie d’acqua portate da casa; che dividono in quattro le portate di una persona, o che consumano per strada e con le dita pietanze che richiederebbero le posate. Il top qualche giorno fa in un locale della Valdorcia, dove un turista ha usato il lavandino della toilette come una doccia".

Per Grassi è necessario qualificare maggiormente l’offerta: "La stagione turistica deve ancora giocare la partita di settembre e dell’inizio autunno, quando i flussi potrebbero cambiare per provenienze e caratteristiche. Di fatto a ora i riscontri sul campo suonano come stimolo a lavorare in prospettiva per richiamare quei turisti, spesso italiani, che in questi mesi sembrano aver fatto altre scelte".