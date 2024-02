‘Sportello’ del tribunale. Inaugurata la nuova sede in via Alessandro Volta

Ha una nuova dimora lo sportello della volontaria giurisdizione a Poggibonsi. Ieri l’inaugurazione alla presenza delle autorità della sede che ora si trova presso l’ex Tribunale, in via Alessandro Volta, nella superficie che ospita alcuni dei dipartimenti comunali e da alcuni mesi anche il Centro operativo della Protezione civile. All’ingresso del palazzo, sul lato a sinistra nello spazio già a disposizione degli ufficiali giudiziari, è attivo dunque lo sportello, gestito da un team di volontari formati appositamente per svolgere le funzioni previste. Un ufficio che permetterà ai residenti del circondario di effettuare in loco precise pratiche, senza spostamenti al Tribunale di Siena. Attivo dal 2015 in piazza Gerino Gerini a Poggibonsi, il servizio territoriale, promosso dallo stesso Tribunale senese, fornisce risposte alle necessità di informazione, orientamento e sostegno agli utenti dopo la soppressione, circa un decennio fa, degli uffici giudiziari di Poggibonsi. Una unione di forze, già all’epoca, di diversi soggetti insieme con l’amministrazione comunale, dalla Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa alle realtà del tessuto associativo locale, impegnate per restituire l’accessibilità e la vicinanza dei servizi per la Giustizia in ambito valdelsano. Un progetto pilota, ma strutturato, che nel tempo la Regione - intervenuta al taglio del nastro con una rappresentante - ha fatto proprio apponendo il suo marchio. E’ disponibile, la volontaria giurisdizione, per procedure di amministrazione di sostegno e/o pratiche relative ai minori, per ricevere orientamento, informazioni, modulistica e anche depositare i ricorsi e ritirare le eventuali copie conformi dei provvedimenti richiesti al Giudice tutelare. In particolare, con riferimento ai minori, è possibile ricevere orientamento e modulistica per l’autorizzazione al rilascio di un documento per l’espatrio, per l’autorizzazione ad accettare o rinunciare a un’eredità in nome e per conto del minore, per ricevere l’autorizzazione a riscuotere una somma dall’assicurazione, dalla banca o una pensione. Il presidente del Tribunale di Siena Fabio Frangini, facente funzione, e la cancelliera Loriana Bettini, insieme all’assessore alle Politiche sociali Enrica Borgianni e il sindaco David Bussagli hanno partecipato all’incontro inaugurale, con le forze dell’ordine, i volontari e le associazioni al lavoro.

Paolo Bartalini