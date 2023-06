Spettacolo contro il bullismo Offerte per risanare la chiesa

Nuova settimana in compagnia del Gora Music Fest a Monteroni d’Arbia, con appuntamenti fino a domenica 18 giugno in Piazza della Resistenza fra musica dal vivo, iniziative culturali, spettacoli e street food. Gora Music Fest è organizzato dalla Filarmonica "G. Puccini", in collaborazione con le associazioni locali, con il patrocinio del Comune di Monteroni d’Arbia e il contributo del Consiglio regionale della Toscana. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e saranno affiancati, da oggi a domenica 18 giugno, dallo Street Food Festival in collaborazione con Food Festival.

Il Gora Music Fest torna oggi alle 18, con l’evento dedicato al Karate per bambini e adulti con dimostrazioni di tecniche di khion, kata e kumite a cura dell’Associazione ASD Karate Valdarbia. Alle 19 seguirà l’aperitivo musicale con il ‘Duoe25’ prima di lasciare spazio, alle 21, al saggio della scuola di ballo ‘Odissea 2001’. Ancora oggi il Supercinema ospiterà, alle 21.15, lo spettacolo didattico-comico di Sergio Procopio contro il bullismo "Il bullo", diretto da Daniele Broggini. L’entrata è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla ristrutturazione della Chiesa di Monteroni. L’iniziativa conta sul patrocinio di Comune di Monteroni d’Arbia, parrocchia dei Santi Giusto e Donato, scuola secondaria di 1° grado "R. Fucini" e GoraFest. Gli appuntamenti continueranno domani alle 18 con il Cabaret aereo in collaborazione con la scuola circense ‘Badabam’ mentre alle 19.30 prenderà il via l’aperitivo con dj set e Radio Vescovado Noise. La serata continuerà ancora nel segno della musica, dalle ore 22, con il MIWA Cartoon Rock Party.