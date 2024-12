Sostenibilità. Sale l’ateneo senese

L’Università di Siena si conferma tra le università italiane più sostenibili, con un posizionamento di rilievo anche a livello mondiale, nella prestigiosa classifica internazionale QS World University Rankings: Sustainability 2025. L’ateneo senese è fra i quasi 1.750 atenei al mondo censiti dalla terza edizione dell’indagine, dedicata alla misurazione della sostenibilità ambientale e sociale e della governance.

"Far parte della ristretta cerchia che comprende le migliori accademie di ben 107 Paesi rappresenta un prestigioso riconoscimento internazionale per l’Ateneo, presente nella classifica fin dalla prima edizione", si legge nella nota di UniSi. In Italia l’ateneo è posizionato al 14° posto su 52 censiti (mentre lo scorso anno si trovava al 17° su 48) e sale al 436° posto su 1.744 università presenti nella graduatoria (era al 464° su 1.397).

L’Università di Siena ottiene punteggi sopra alla media in tutti i parametri: fra questi è stato valutato l’impatto della ricerca nel campo della sostenibilità ambientale e sociale; valutate positivamente anche l’offerta didattica sulla sostenibilità; la capacità di occuparsi del benessere e della salute degli studenti; l’attenzione alle politiche di eguaglianza e di inclusione; l’attività di trasferimento delle conoscenze al territorio e alla cittadinanza; le strategie di governance.