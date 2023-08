Sostegno psicologico Nuovo punto di ascolto

Un Punto di ascolto gratuito a disposizione di chiunque abbia bisogno di sostegno psicologico e non possa permettersi una consulenza a pagamento. L’iniziativa è a cura della Misericordia di Poggibonsi e viene effettuata presso la sua sede. "La pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi climatica, l’aumento dl costo della vita, hanno determinato un importante aumento dei casi di ansia, depressione, insonnia, difficoltà nei rapporti interpersonali- spiega la Confraternita-. Chi pensa pensa di condividere uno di questi disturbi, si può rivolgere alla nostra associazione per fissare un un appuntamento in totale riservatezza, chiamando il numero allo 0577936193".

Intanto, alla Misericordia poggibonsese si è concluso l’esame del corso base per volontari di protezione civile svolto congiuntamente dalle Misericordie di Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, Staggia Senese e Castellina Scalo. Tutti promossi i 20 partecipanti. "Questo corso è un altro segno della grande unità di intenti che ci accomuna e che potranno essere possibili anche interventi congiunti per meglio rispondere alle esigenze che si presenteranno, nell’interesse di tutta la comunità", dice Massimo Becacci, coordinatore Protezione civile della Misericordia di Poggibonsi. Un’attività, quella dell’associazione di volontariato di via Dante, a tutto tondo: trasporti sanitari a supporto del 118, trasporti sociali, Emporio della Solidarietà, protezione civile. Un’azione a 360 gradi che non si ferma mai, soprattutto nell’emergenza, settore che recentemente è stato potenziato con l’arrivo di nuovi soccorritori di livello avanzato.