Sostegno a scuola. Corso di formazione per la specializzazione

Sono ancora aperti i termini per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado, erogati dall’Università di Siena. C’è tempo fino al 29 aprile per presentare la domanda di ammissione alla selezione per titoli ed esami. Sono previsti 30 posti per la scuola dell’infanzia; 50 per la primaria; 70 per la secondaria di I grado e 100 per la secondaria di II grado. La direttrice del percorso di formazione è la professoressa Loretta Fabbri.