"Sosta gratis all'Ospedale di Siena: il 'no' di Tucci"

"I numeri impediscono di prendere in considerazione la riduzione delle tariffe, una valutazione sarà possibile in futuro". Così l’assessore alla Mobilità e ai trasporti Enrico Tucci rispondendo all’interrogazione presentata dai consiglieri di Forza Italia Udc Nuovo Psi Lorenza Bondi e Marco Falorni (foto), in merito ai parcheggi a pagamento alle Scotte. "Su mandato del Sindaco – ha spiegato Tucci – ho convocato il presidente di Sigerico e poi ho avuto una interlocuzione a distanza col direttore generale. Sul tasso di occupazione di questi parcheggi, risultano pressoché completi (occupazione superiore al 90% dei posti disponibili) per 122 giorni l’anno, l’occupazione media nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì risulta nell’anno dell’82%, mentre, a causa del minore afflusso di veicoli nel fine settimana, si riduce al 62% se calcolata sull’intera settimana". Di qui la conclusione: "Purtroppo i crudi numeri ci impediscono di prendere in considerazione la soluzione proposta dagli interroganti. In particolare, qualora la tariffa fosse portata a un euro per una permanenza fino a 24 ore, il mancato introito per Sigerico sarebbe superiore a 750mila euro. Con il direttore generale abbiamo poi valutato l’ipotesi di rendere gratuite le prime due ore, spesso necessarie per completare le prestazioni ambulatoriali. L’adozione della gratuità delle prime due ore comporterebbe un minor introito per Sigerico di circa 250mila euro. In questo particolare momento, in cui le entrate del Comune non sono particolarmente brillanti, non riteniamo di poterci permettere questo minore introito. Nei prossimi anni speriamo sia possibile". Falorni ha commentato: "Da un’amministrazione di centrodestra sociale mi aspetto un deciso cambiamento, in questi cinque anni di governo".