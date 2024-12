Sospensione mutui post alluvione: quattro Comuni senesi tra i beneficiari

Ci sono anche quattro Comuni della provincia di Siena nell’elenco dei territori interessati da un provvedimento post alluvione dell’Abi. L’Associazione bancari italiani ha diffuso ieri mattina una lettera circolare agli associati nella quale segnala che è stata pubblicata, sul sito del dipartimento della Protezione civile, l’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Una misura decisa in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della città metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e di Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in provincia di Siena.

Tale ordinanza, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recepisce i contenuti dell’accordo sottoscritto da Abi, Protezione civile e dalle associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile per le banche dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per questi territori.

Una delle misure di sostegno per quei territori dove si sono verificati i danni maggiori, a metà del mese di ottobre, quando le intense piogge concentrate in poche ore provocarono danni nel capoluogo (in particolare nelle zona di strada Massetana Romana e nel quartiere di San Miniato). Da qui le varie misure di sostegno attivate dagli enti di diverso livello, ora anche il provvedimento che potrebbe portare la sospensione del pagamento dei mutui, per chi è stato danneggiato.

Sui tredici comuni della Toscana interessati dal provvedimento, quattro (poco meno di un terzo) sono appunto nella provincia di Siena: Sovicille, Chiusdino, Monteriggioni e Siena. Un sostegno per chi ha ricevuto i danni più ingenti e potrà quantomeno avere un piccolo sollievo dalla sospensione temporanea del pagamento della rata dei mutui.