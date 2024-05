Sono attese oggi Craxi e Bergamotto. Giovedì a Colle il generale Vannacci

Parata di ’big’ questa settimana per il centrodestra. Oggi Fausta Bergamotto, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy sarà con il parlamentare Francesco Michelotti alle 11,30 a Chianciano per sostenere il candidato sindaco Andrea Marchetti; alle 13 a Sinalunga a fianco del candidato Mattia Savelli e alle 15,30 a Poggibonsi con Angela Picardi. "I nostri candidati sindaco possono mettere in campo un filo diretto con il governo nazionale, essenziale in questo periodo. Tra le risorse del Pnrr, fondi europei, bandi e progetti per sistemi e reti d’impresa – scrive Michelotti sui social – abbiamo a disposizione una leva fondamentale per lo sviluppo economico".

A Poggibonsi è attesa invece il senatore Stefania Craxi, Forza Italia, che alle 12 sarà nel comitato elettorale di Angela Bargi. Giovedì al Geb Garden (ore 18,30) l’ex ministro Claudio Martelli presenta il suo libro ’Il merito e il bisogno’, mentre a Colle c’è grande attesa per l’arrivo del generale Roberto Vannacci (foto), candidato della Lega alle Europee, che presenterà il suo libro ’Il coraggio vince’ sempre giovedì al Palazzo San Lorenzo in Colle Alta (ore 19.30). La serata continuerà poi con un aperitivo e una cena allo Skyline San Lorenzo. Modera il giornalista Mediaset Paolo Capresi. Info su 339-3863554.

C.B.