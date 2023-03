Solidarietà A teatro per ’Beautiful Mind’

Tutti a teatro per sostenere le attività di Beautiful Mind. Sarà rappresentato lunedì prossimo, alle 20,30, nella Sala Maggiore del Politeama di Poggibonsi ’Il flauto magico’ e l’incasso dello spettacolo – patrocinio del Comune – sarà devoluto all’associazione che dal 2014 è al fianco di bambini e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (dsa) e bisogni educativi speciali (bes), attraverso il doposcuola, i laboratori di varia tipologia e i campi estivi.

I progetti di Beautiful Mind hanno origine dalle esigenze di genitori del territorio, chiamati ad affrontare tali problematiche: "L’aiuto alle famiglie e soprattutto ai ragazzi – si spiega dall’associazione - è fondamentale in modo che i giovani non abbandonino gli studi e non perdano fiducia nelle loro capacità. Spesso molti di questi ragazzi posseggono notevoli talenti e così cerchiamo di stimolarli a coltivare le loro passioni, culturali, artistiche, sportive". Al Politeama andrà dunque in scena l’opera tratta da Mozart, ma in una chiave moderna e rivolta a un universo giovane secondo gli intenti della regista Maria Bazzani. Una hipopera, come è stata anche definita la realizzazione del Flauto magico nella versione della compagnia The Dreamers Academy di Antella (Firenze), che arriva a unire in pratica le arti del mondo street e la musica classica. "Abbiamo ricevuto numerose richieste di partecipazione e di informazioni dalle scuole medie e superiori della zona – afferma Serena Giolli, per Beautiful Mind – e questo è per noi un significativo segnale". La prevendita prosegue in via Trento, presso la sede di Beautiful Mind, all’interno della Galleria delle associazioni nel punto vendita Coop negli orari 10-12 e 14,30-19,30.

Paolo Bartalini