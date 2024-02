Situazione choc in un appartamento: "Grave condizione igienico-sanitaria"

di Laura Valdesi

SIENA

Materiale di ogni genere ammassato ovunque nelle stanze della casa. Rifiuti organici e alimentari in avanzato stato di decomposizione, facile immaginare l’inevitabile cattivo odore. Niente riscaldamento e impianto elettrico: impossibile farli funzionare. Una situazione di degrado inimmaginabile, certo lontano dall’alta qualità della vita a Siena. Emersa in tutta la sua importanza a seguito di una segnalazione ricevuta dalla polizia municipale. Che ha portato il sindaco Nicoletta Fabio, fatti i necessari riscontri e a tutela delle persone che qui abitavano, ad emettere un’ordinanza di sgombero immediato dell’appartamento di proprietà delle due donne "per motivi igienico sanitari". Guai se accedono all’abitazione "fino a che non cessa la grave situazione". Possono entrare nella casa, che si trova in una palazzina con altre famiglie, addetti e tecnici che verranno incaricati dei lavori di pulizia e di sanificazione di cui necessitano i locali. A prendere in carico le persone che sono rimaste senza un tetto è stata la Società della salute della Zona senese che le ha sistemate già un una struttura ricettiva fornendo quanto necessario per il loro fabbisogno, attivando da subito le assistenti sociali. Il Comune sta seguendo la situazione anche perché, sebbene si tratti di una casa di proprietà, è apparso evidente dalla scena che si sono trovati davanti durante il sopralluogo, che una volta tornate all’interno avranno ancora necessità di aiuto affinché non si ricrei un quadro di degrado identico in breve tempo.

Nella relazione che sta alla base dell’ordinanza si parla delle gravi condizioni igienico-sanitarie "derivanti da una condotta di vita completamente inadeguata da parte delle residenti". L’abitazione è inagibile fino a che i problemi non verranno risolti "poiché permane – si legge – una condizione di potenziale pericolo legata alla presenza di ammassi stratificati di materiale vario, rifiuti organici e alimentari in stato di seria decomposizione nonché l’impossibilità di funzionamento dell’impianto elettrico e di riscaldamento. Si rappresenta l’esigenza di un intervento di rimozione totale di tutti i materiali ammassati con particolare attenzione ai rifiuti organici e di conseguente sanificazione dell’intera abitazione". Attività che è in corso. Siena è solidale, le due donne non saranno lasciate sole.