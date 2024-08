"Situazione buona. Cerco di sfruttarla"

Una cosa non manca al capitano della Chiocciola Alessandro Maggi, lo spirito goliardico. In fondo il Palio è un gioco seppure molto serio. E di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

Capitano, è al Ceppo quando arriva Bellocchio e subito dopo Scompiglio: coincidenza?

"Un caso, la mattina presto si sta bene. Diciamo che sono venuto a vedere un po’ quello che succede"

Però sono due fantini che possono montare in San Marco?

"Certo che sì"

Anche Gingillo dovrebbe portare un cavallo più tardi (in realtà non arriveranno nè lui, né Coronas, ndr)

"Sì ma se arriva tardi vorrà dire che lo sentirò per telefono".

Abbondanza di nomi...

"Si è venuta a creare una situazione abbastanza importante per la mia Contrada che cercherò di sfruttare al massimo".

Poi tutto dipende dai cavalli

"La ghiandina anche questa volta metterà in fila loro e le contrade. Spero che ci siano cavalli con più esperienza, alcuni magari per la seconda volta calpesteranno il tufo dopo luglio per cui sapranno già cosa fare".

Zio Frac può tornare a correre il Palio.

"Un soggetto molto interessante, ha vinto due Palii, quindi è attenzionato. Va visto. C’è stato un problemino al Palio di luglio, capiamo se è tutto a posto. Poi saranno i veterinari che decideranno se mandarlo alla Tratta".

Un cavallo solo come Violenta nel 2023?

"Speriamo di no, altrimenti il Palio finisce il 13".

Ares Elce era tra gli esordienti di luglio.

"E’ sotto gli occhi di tutti cosa è riuscito a fare. Inizialmente dava qualche problemino al canape. Poi, grazie alle mani esperte di Murtas, si è dimostrato competitivo e anche di una certa potenza".

La.Valde.