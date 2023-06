Sisma nel centro Italia Banca Monte dei Paschi, plafond da 200 milioni

Guido Castelli, commissario alla Riparazione e ricostruzione del sisma 2016 che colpì il centro Italia con tragiche conseguenze, e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno firmato un protocollo d’intesa per riservare un plafond di 200 milioni di euro di crediti legati all’utilizzo del supersismabonus 110 per cento nei cantieri della ricostruzione del centro Italia.

Il protocollo d’intesa resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025 e potrà contribuire al rilancio economico e sociale di quelle aree del centro Italia fortemente danneggiate dal terremoto.

"Ringrazio Banca Monte dei Paschi per la grande attenzione dimostrata nei confronti del cratere e delle sue comunità – dichiara il commissario Guido Castelli –. Attraverso il protocollo saranno messi a disposizione da parte della Banca senese 200 milioni di euro per sostenere il superbonus connesso alle pratiche da terremoto nel cratere 2016. Oggi è stato compiuto un passo molto importante che auspico possa consentire il superamento dello stallo che, nell’àmbito della ricostruzione privata, si è determinato a seguito del blocco del mercato degli acquisti dei crediti d’imposta. Continueremo a lavorare in questa direzione ma certamente questo protocollo potrà consentire lo sblocco di molte pratiche sin qui ’congelate’ per motivi estranei alle dinamiche amministrative delle procedure sisma".

"Siamo impegnati a sostenere lo sviluppo economico del Paese, stando al fianco delle imprese e delle famiglie sui nostri territori. Questo accordo – commenta l’amministratore delegato di Banca Mps Luigi Lovaglio – è un modo tangibile per testimoniare la vicinanza ai territori in cui operiamo e in questo caso per accompagnarne il rilancio socio-economico in piena collaborazione con le comunità e le istituzioni".