Sinergia tra scuola e lavoro Gli studenti del Cennini vanno a lezione in azienda

di Paolo Bartalini

Studenti del Cennini a lezione in azienda a Poggibonsi. L’Istituto professionale colligiano è da sempre attento a dare vita a opportunità di contatto fra la scuola e il mondo del lavoro e così ieri mattina un totale di ventuno studenti di due classi quinta, le sezioni A e B dell’indirizzo manutentori, pronti a cimentarsi a giugno con le prove della maturità, hanno seguito da vicino le fasi di lavorazione nello stabilimento di BBS Winding, multinazionale tedesca che occupa circa cinquanta addetti nella sede di Poggibonsi in località Fosci. Una realtà giovane, età media dei dipendenti intorno ai 34 anni, e all’avanguardia – impegnata nello sviluppo, nella costruzione e nell’installazione di sistemi produttivi – che ha in Francesco Maria de Mauro il General Manager. Nell’occasione, De Mauro ha accolto i giovani del Cennino Cennini di Colle di Val d’Elsa accompagnati dal vice preside Sauro Vignozzi e dai docenti Agnese Capuano, Teresa Longo, Cesare Stanghini, Giampaolo Piazzini. Per un gruppo di studenti del Cennini è iniziato già il lavoro in aziende della Valdelsa – tra le quali la stessa BBS Winding – grazie alla stipula di contratti di apprendistato. "Tutto nel quadro di un progetto più ampio, capace di coinvolgere vari soggetti come le associazioni di categoria – spiega il professor Vignozzi – con l’obiettivo di contare su rapporti sempre più stretti fra l’istruzione e il futuro dei giovani in ambito lavorativo. Le ditte di più di un settore hanno bisogno di tecnici, che però sono difficili da reperire, in Valdelsa come altrove. Noi vogliamo, in quanto scuola, offrire il nostro contributo in materia di formazione di professionalità specifiche". Se da parte di BBS Winding si esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dagli ingressi di nuove leve ("si cominciano a vedere i frutti", afferma Beniamino Bruni, nel suo ruolo di industrial controller), gli insegnanti ribadiscono il valore del percorso di apprendistato: "Un collegamento concreto tra le aule e i siti produttivi, in modo che siano create delle competenze spendibili, ad opera dei ragazzi, una volta conseguito il diploma".