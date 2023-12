Sinalunga e Abbadia di Montepulciano, chiudono due filiali Mps

Nessuna novità. Le filiali Mps di Sinalunga Paese e di Abbadia di Montepulciano chiuderanno, venerdì è l’ultimo giorno di apertura. Dal 18 dicembre "la filiale proseguirà la propria attività nei locali di Sinalunga Piazza della Repubblica 9", si legge nell’avviso alla clientela nella filiale in Piazza Garibaldi che si trova nel cuore della parte alta della cittadinanza a pochi metri dal grande albero di Natale. Lo sportello automatico (Atm) rimarrà comunque operativo, importante per la clientela. Dunque da lunedì prossimo l’unica filiale aperta a Sinalunga sarà quella alla Pieve, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. Chiusura anche per la filiale di Abbadia di Montepulciano (in via della Resistenza), unica banca presente nella frazione, il riferimento diventerà quindi quella di Montepulciano Stazione che dista pochi chilometri ma che per raggiungerla serve comunque un mezzo. Anche ad Abbadia di Montepulciano resterà comunque attivo il bancomat. Le due filiali Mps di Sinalunga Paese ed Abbadia di Montepulciano, sono le uniche in provincia di Siena che chiuderanno entro la fine dell’anno ma non sono le sole nel territorio nazionale. I dipendenti saranno comunque reimpiegati, nessuna professionalità perderà il posto di lavoro. Sia il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, che di Sinalunga, Edo Zacchei, erano intervenuti in passato per difendere l’apertura delle filiali. Un concetto che a La Nazione Angiolini ha ribadito di nuovo: "Non condivido la scelta fatta di chiudere la filiale perché così si contribuisce allo spopolamento delle piccole realtà, ma non condivido nemmeno il metodo di non essere stato informato dall’inizio".

Luca Stefanucci