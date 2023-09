Sienambiente offre 21 posti di lavoro

Con un investimento di oltre 40 milioni di euro Sienambiente sta ristrutturando l’impianto di riciclo delle Cortine. Secondo il cronoprogramma già a dicembre ci sarà l’avvio del biodigestore che

permetterà di produrre biometano da fonti rinnovabili. E sono partite le selezioni di 21 addetti con contratti a tempo indeterminato full time.

Una grande opportunità dunque anche sul fronte occupazionale: l’organico infatti, dai 33 addetti della precedente configurazione, per portare il nuovo impianto a regime, dovrà passare almeno una prima fase di sviluppo a 54. Per questo, oltre all’introduzione delle nuove tecnologie e dei nuovi macchinari, l’impianto apre le sue porte a nuovo personale da impiegare con diverse qualifiche e mansioni offrendo possibilità di impiego e di crescita nel settore. Con l’avvio della fase operativa dell’impianto, Sienambiente ricerca 21 addetti da assumere full time. Le posizioni aperte sono relative a personale per la movimentazione dei materiali nei piazzali (palisti), tecnici addetti alle macchine di impianto (carropontisti), coordinatori delle lavorazioni giornaliere (capoturno), operai. In tutti i casi è preferibile esperienza nel campo di attività seppur non sia un requisito vincolante. Ai fini della verifica e controllo delle attività del biodigestore è aperta anche una posizione, preferibilmente per laureati in biologia o chimica, per la gestione del biodigestore e la produzione del biometano, sezione strategica dell’impianto. Per partecipare alla selezione, entro il 15 ottobre, è possibile scaricare le offerte di lavoro sul sito di Sienambiente.