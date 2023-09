Siena torna capitale della fotografia. Il Photo Awards tra musei e borghi

Siena torna a proporsi capitale della fotografia, dal 30 settembre al 19 novembre, con un programma ricco di mostre che conferma il Siena International Photo Awards tra gli eventi autunnali non perdere. "Un festival da gustare lentamente – lo descrivono gli organizzatori – passeggiando per i vicoli, le piazze e i luoghi storici del centro di Siena, dei borghi di Chiusdino e Sovicille". Un unico biglietto cumulativo a 16 euro consentirà di visitare tutte le mostre che rimarranno allestite durante il periodo di apertura nelle varie location, a partire dall’ex distilleria Lo Stellino, in cui saranno esposti gli scatti vincitori dell’edizione 2023 insieme a sorprendenti reportage realizzati dai più importanti nomi del fotogiornalismo mondiale.

Al centro culturale La Tinaia di Sovicille, invece, sarà allestita la più vasta mostra antologica di William Albert Allard mai organizzata in Italia, con cinquanta dei suoi più celebri scatti fotografici, a partire da quelli sul West americano e sui cowboy.

Al Museo di storia naturale di Siena, invece, arriverà ‘The Sentient Sea’, una storia visiva che presenta fotografie di Brian Skerry, fotoreporter del National Geographic Magazine specializzato in fauna marina e ambienti sottomarini, scattate durante decenni di esplorazione degli oceani della Terra. ‘The Ameriguns’ è invece il titolo della mostra di Gabriele Galimberti programmata all’Accademia dei Rozzi, che ruota attorno al rapporto tra cittadini e armi negli Stati Uniti. La mostra collettiva ‘I wonder if you can’ sarà allestita nei Magazzini del Sale, con le immagini vincitrici del Creative Photo Awards, dedicato alla fotografia Fine Art.

Due gli appuntamenti in programma al Teatro dei Rinnovati, con il ‘Sipa Talks’ venerdì 29 a partire dalle 15, con alcuni dei fotografi più importanti del panorama internazionale che offriranno un’occasione unica per esplorare le loro retrospettive più significative e i loro reportage più recenti. Saranno presentate storie e immagini pubblicate su alcune delle principali testate mondiali, tra cui National Geographic, The Washington Post, Stern, Geo e The New York Times. Il giorno successivo, sabato 30, sullo stesso palco andrà infine in scena la cerimonia di premiazione del Siena Awards, che si aprirà alle 17.

Riccardo Bruni