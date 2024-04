Siena, sfiorati i 30 gradi. Ma poi tornerà il freddo

Caldo. Temperature che sfiorano i 30 gradi come se fosse fine giugno, non i primi giorni di aprile. Un clima che invoglia ad uscire, tanti infatti i turisti in città. E molti senesi oggi andranno al mare per godersi una giornata che si annuncia spettacolosa. "Un fine settimana estivo? Parola non proprio azzardata – spiega MeteoSiena 24 – in quanto i valori massimi che registreremo potrebbero spingersi fin verso i 28-29 gradi. Se non oltre. E parlare di eventuali prime punte vicine ai 30° nella prima metà del mese di aprile dà il segno di cosa stiamo vivendo in questo periodo storico di riscaldamento globale".

Già le temperature registrate venerdì 12 aprile sono cartina tornasole di un clima che sta cambiando con stagioni sempre meno fredde, anche se dopo i picchi di questi giorni sembra che sia atteso un brusco abbassamento dei valori. Basta pensare, tornando a venerdì, che alle 13.20 sulla vetta Amiata si sono registrati 17.9 gradi e lo stesso giorno, ad Abbadia intorno alle 14 erano 22,5. Ma la temperatura più elevata è stata a Monte Oliveto con 28,6° nel primissimo pomeriggio, mentre la stazione d Siena Cerchiaia si fermava a 28°, a San Rocco a Pilli c’erano 28,3 gradi. Ragguardevoli anche i 26,7° di Piancastgnaio, come a Rigomagno nel comune di Sinalunga. In Valdelsa si sono toccati i 24° a San Gimignano e ben 26,7° a Poggibonsi. Bollente anche il Chianti con i 27,3° di Gaiole e i 24 di Castellina.

La.Valde.