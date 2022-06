Palio, 86 cavalli alle prove all'alba. Ci sono Schietta, Violenta e Una per tutti

Siena, 26 giugno 2022 - Sono 86 i cavalli ammessi alle prove regolamentate per il Palio del prossimo 2 luglio che si terranno il 27 e 28 giugno dalle 5.30 alle 7.30. Terminata anche la riunione fra il sindaco e i capitani delle 10 Contrade che corrono: non è stato indicato, in via consultiva, alcun cavallo che non viene ritenuto utile per la Festa. I commenti del sindaco De Mossi e del decano dei capitani che corrono, Simone Manganelli del Bruco, nei video. Fra i cavalli che dovranno galoppare all'alba anche i pochi rimasti che hanno già corso il Palio, da Schietta a Una per tutti, a Violenta da Clodia. ABBASANTESA – Nicola Dessì ANDA E BOLA – Lodovico Sanna ANGELO ROSSO – Nicolò Farnetani ANI' DE MARCHESANA – Brando Mariotti Bonucci ANTELIOS – Paolo Bossini ANTINE DAY – Mattia Chiavassa ARAMIS KING – Alessio Giannini ARDAVLI – Paolo Giachetti ARES ELCE – Fabrizio Macucci ARESTETULESU – Mark Harris Getty ARRAJULIDA – Enrico Bruschelli ARREBOCADA – Sebastiano Vigilante ASFODELO FRESH – Enrico Bruschelli ASTORIUX – Marcello Roti AURUS – Mark Harris Getty BAABY DOLL AA – Daniela Nicolodi BALZANA – Augusto Posta BENITO AA – Denise Cei BENITO BAIO AA – Lorenzo Pellegrini Quarantotti BIRIDI AA – Alessandra Paparozzi BOLINA DA CLODIA AA – Giulia Stobbione BOMBOLO AA – Vittorio Vannini BRYAN DE MARCHESANA AA – Federica Regnani CAPRIOLO DE BONORVA AA – Pasqualino Mula CARISMATICA AA – Lorenzo Maria Vincenti CARONTES AA – Giovanni Fattorini CASSIOX AA – Alessandro Neri CAVEAU AA – Filippo Toti CHEREMULE AA – Andrea Sanna CHIOSA VINCE AA – Maurizio Carboni CIRCE DA CLODIA – Jonatan Bartoletti COCA ...